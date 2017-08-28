В Баку раскрыто умышленное убийство

Правоохранительные органы Азербайджана раскрыли умышленное убийство, совершенное в Хазарском районе Баку, говорится в совместном сообщении Генпрокуратуры и МВД республики.
«По подозрению в умышленном убийстве своего родственника Амина Байрамова задержан житель поселка Бина Хазарского района Баку Сеймур Абыев», - говорится в сообщении.
С.Абыев в связи с возбужденным в отношении него по статье 120.1 «Умышленное убийство» УК АР уголовным делом заключен под арест.
«В ходе предварительного расследования было выявлено, что между А.Байрамовым и С.Абыевым возник спор, в результате чего Сеймур нанес Амину удар тупым предметом», - говорится в обвинительном заключении.
Стараясь скрыть улики, С.Абыев похоронил А.Байрамова. В ходе следствия была произведена эксгумация тела убитого.
Р.Бабаев
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