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Происшествия 28.08.2017 18:11

В Баку раскрыто умышленное убийство

Правоохранительные органы Азербайджана раскрыли умышленное убийство, совершенное в Хазарском районе Баку, говорится в совместном сообщении Генпрокуратуры и МВД республики.

«По подозрению в умышленном убийстве своего родственника Амина Байрамова задержан житель поселка Бина Хазарского района Баку Сеймур Абыев», - говорится в сообщении.

С.Абыев в связи с возбужденным в отношении него по статье 120.1 «Умышленное убийство» УК АР уголовным делом заключен под арест.

«В ходе предварительного расследования было выявлено, что между А.Байрамовым и С.Абыевым возник спор, в результате чего Сеймур нанес Амину удар тупым предметом», - говорится в обвинительном заключении.

Стараясь скрыть улики, С.Абыев похоронил А.Байрамова. В ходе следствия была произведена эксгумация тела убитого.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРОИСШЕСТВИЯ, УБИЙСТВО, РАСКРЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]