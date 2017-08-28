Супруги Макрон забрали из приюта пса по кличке Немо

Президентская чета Франции забрала из приюта собаку - метиса грифона и лабрадора черного окраса по кличке Немо, сообщили в понедельник в Елисейском дворце.
Точный возраст собаки, от которой в свое время отказались хозяева, неизвестен, отмечается, что ему либо один, либо два года.
Немо, названного в честь героя романа Жюля Верна "Двадцать тысяч лье под водой", забрали из приюта в городе Тюль (департамент Коррез).
Как рассказала изданию "Фигаро" глава Общества защиты животных (SPA) Наташа Арри, Брижит Макрон в частном порядке приезжала в один из приютов еще в августе.
"Она провела с животными два часа. В разговоре она рассказала, что они с супругом находятся в поиске собаки, которую хотели бы приютить", - отметила она.
По словам Н.Арри, первая леди Франции обсудила "критерии" нового члена семьи, и в SPA занялись "подбором идеального кандидата".
Немо будет не первым четвероногим обитателем Елисейского дворца. До него там, в частности, жил черный лабрадор Филе, который стал рождественским подарком экс-лидеру Франции Франсуа Олланду от Федерации французских ветеранов канадского города Монреаля.
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