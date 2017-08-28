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Дальнее зарубежье 28.08.2017 19:27

Супруги Макрон забрали из приюта пса по кличке Немо

Президентская чета Франции забрала из приюта собаку - метиса грифона и лабрадора черного окраса по кличке Немо, сообщили в понедельник в Елисейском дворце.

Точный возраст собаки, от которой в свое время отказались хозяева, неизвестен, отмечается, что ему либо один, либо два года.

Немо, названного в честь героя романа Жюля Верна "Двадцать тысяч лье под водой", забрали из приюта в городе Тюль (департамент Коррез).

Как рассказала изданию "Фигаро" глава Общества защиты животных (SPA) Наташа Арри, Брижит Макрон в частном порядке приезжала в один из приютов еще в августе.

"Она провела с животными два часа. В разговоре она рассказала, что они с супругом находятся в поиске собаки, которую хотели бы приютить", - отметила она.

По словам Н.Арри, первая леди Франции обсудила "критерии" нового члена семьи, и в SPA занялись "подбором идеального кандидата".

Немо будет не первым четвероногим обитателем Елисейского дворца. До него там, в частности, жил черный лабрадор Филе, который стал рождественским подарком экс-лидеру Франции Франсуа Олланду от Федерации французских ветеранов канадского города Монреаля.

Покидая в мае резиденцию Ф.Олланд забрал своего питомца с собой.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, СУПРУГА, СОБАКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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