Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило суверенный рейтинг Катара на одну ступень - с "AA" до "AA-" - из-за последствий дипломатического кризиса и экономической блокады.
Прогноз изменения рейтинга - "негативный", говорится в сообщении Fitch.
По мнению аналитиков агентства, правительство Катара может быть вынуждено сократить расходы на важные экономические и инфраструктурные проекты из-за ущерба в результате санкций.
Как сообщалось, 5 июня Саудовская Аравия, Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив власти страны в поддержке террористических организаций. Позже к ним присоединился ряд других мусульманских стран.
"Международные посреднические усилия продолжаются, но существенный прогресс отсутствует", - говорится в пресс-релизе Fitch.
Агентство отмечает, что еще до разрыва отношений Катар был вынужден сократить план капвложений на 2014-2024 годы со $180 млрд до $130 млрд из-за снижения цен на нефть и газ.
"Правительство подготовило сценарии дальнейших сокращений капиталовложений в случае еще одного падения цен на нефть или усиления давления в результате эмбарго", - говорится в пресс-релизе Fitch.
S&P Global Ratings снизило суверенный рейтинг Катара с "AA" до "AA-" из-за дипломатического кризиса еще в начале июня, присвоив ему "негативный" прогноз. Moody s в июле изменило прогноз катарского рейтинга со "стабильного" на "негативный", рейтинг Moody s находится на уровне "Aa3", что примерно соответствует "AA-" у S&P и Fitch.
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