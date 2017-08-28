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28.08.2017 19:44

Fitch ухудшило рейтинг Катара до "AA-" из-за дипломатического кризиса и блокады

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило суверенный рейтинг Катара на одну ступень - с "AA" до "AA-" - из-за последствий дипломатического кризиса и экономической блокады.

Прогноз изменения рейтинга - "негативный", говорится в сообщении Fitch.

По мнению аналитиков агентства, правительство Катара может быть вынуждено сократить расходы на важные экономические и инфраструктурные проекты из-за ущерба в результате санкций.

Как сообщалось, 5 июня Саудовская Аравия, Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив власти страны в поддержке террористических организаций. Позже к ним присоединился ряд других мусульманских стран.

"Международные посреднические усилия продолжаются, но существенный прогресс отсутствует", - говорится в пресс-релизе Fitch.

Агентство отмечает, что еще до разрыва отношений Катар был вынужден сократить план капвложений на 2014-2024 годы со $180 млрд до $130 млрд из-за снижения цен на нефть и газ.

"Правительство подготовило сценарии дальнейших сокращений капиталовложений в случае еще одного падения цен на нефть или усиления давления в результате эмбарго", - говорится в пресс-релизе Fitch.

S&P Global Ratings снизило суверенный рейтинг Катара с "AA" до "AA-" из-за дипломатического кризиса еще в начале июня, присвоив ему "негативный" прогноз. Moody s в июле изменило прогноз катарского рейтинга со "стабильного" на "негативный", рейтинг Moody s находится на уровне "Aa3", что примерно соответствует "AA-" у S&P и Fitch.

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Тэги: КАТАР, РЕЙТИНГ, FITCH

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]