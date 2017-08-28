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СНГ 28.08.2017 18:18

Путину нужно принимать участие в выборах 2018 г., убежден Миронов

Лидер партии "Справедливая Россия", руководитель ее фракции в Госдуме Сергей Миронов считает, что президенту РФ Владимиру Путину следует весной будущего года баллотироваться на новый срок.

"Я уверен, что ему нужно принимать участие в этих выборах", - заявил С.Миронов в понедельник в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

Что касается кандидата от его партии на президентских выборах будущего года, то, сообщил С.Миронов, решение о выдвиженце от эсэров будет принято на съезде 18 декабря.

"Я нигде ни разу не сказал, что я планирую лично принимать участие в президентской кампании", - так политик ответил на вопрос относительно его президентских амбиций.

Как уточнил лидер партии, еще никакого решения по его личному участию либо участию каких-либо других кандидатов от "Справедливой России" в президентских выборах не было.

"Пока мы думаем, мы смотрим, и, конечно, для нас очень важно, когда будет известен весь список - кто будет принимать участие в выборах, и, конечно, нас прежде всего будет интересовать, скажем так - главный кандидат: примет ли участие в выборах Владимир Владимирович Путин", - сказал С.Миронов.

"Когда мы увидим весь список, тогда мы примем и наше решение", - добавил он.

Отвечая на вопрос о возможности выдвижения единого кандидата от оппозиционных сил, С.Миронов выразил мнение, что "это было бы необходимым и правильным". Однако он сомневается в возможности реализовать такое решение.

Лидер партии напомнил о неудавшейся попытке "эсеров" договориться с КПРФ и ЛДПР о выдвижении в ряде регионов единых кандидатов в губернаторы. Каждый работает на себя, констатировал он.

"Я не верю в возможность поиска какого-то единого кандидата и думаю, что это на уровне заявлений или таких благих намерений и пожеланий и останется", - подчеркнул политик.

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Тэги: РОССИЯ, ВЫБОРЫ, МИРОНОВ


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