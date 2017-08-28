Предполагаемый пособник уничтоженной в Ингушетии бандгруппы арестован на два месяца - источник

Суд в Ингушетии постановил арестовать местного жителя Ахмета Балоева, который был задержан по подозрению в пособничестве бандитам, ликвидированным на прошлой неделе в Малгобекском районе, сообщил агентству Интерфакс-Юг" источник в правоохранительных органах республики.
"Подозреваемый арестован на два месяца. Ранее 48-летний мужчина был задержан силовиками в ходе оперативно-розыскных мероприятий", - сказал собеседник агентства.
По его словам, А.Балоев на протяжении нескольких лет был в составе "Малгобекской бандгруппы" во главе с уничтоженным Бекханом Солтукиевым.
Ранее сообщалось, что главари и участники "малгобекской" банды, причастные к террористическим преступлениям, были ликвидированы 23 августа в ходе спецоперации в селении Пседах Малгобексого района Ингушетии.
По информации республиканского управления ФСБ, уничтоженные боевики были причастны к организации и совершению ряда преступлений.
Так, в марте они обстреляли из гранатомета здание городского отдела управления ФСБ в Малгобеке, в апреле расстреляли двух сотрудников ДПС, в мае совершили вооруженное нападение на пост полиции "Малгобекский".
В правоохранительных органах полагают, что А.Балоев покупал бандитам еду, лекарства, а также перевозил их на своей машине. Узнав о спецоперации в Пседахе, он попытался скрыться, однако был задержан.
Комментируя спецоперацию, глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заявил, что члены бандподполья, ликвидированные в селении Пседах, намеревались совершить серию терактов на территории региона.
Позже на встрече с членами постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в республике ингушский лидер заявил, что с ликвидацией боевиков в Пседахе в Ингушетии покончено с организованным бандподпольем.
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