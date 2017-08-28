Пойманную в Москве на занятии проституцией сотрудницу саратовской полиции ждет штраф до 2 тыс. рублей

Протокол об административном нарушении составлен в отношении сотрудницы саратовской полиции, которая во время декретного отпуска занималась проституцией в Москве, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МВД.
"В ходе проверки оперативной информации сотрудники Управления собственной безопасности Главного управления МВД России по городу Москве установили 32-летнюю уроженку Саратовской области, подозреваемую в занятии проституцией, которая была доставлена в отдел МВД России по району Замоскворечье города Москвы для установления личности", - сказал сотрудник пресс-службы.
По его словам, в ходе проверки было установлено, женщина является сотрудником полиции ГУ МВД России по Саратовской области и находится в отпуске по уходу за ребёнком.
"В отношении подозреваемой составлен протокол об административном правонарушении по ст. 6.11 КоАП РФ "Занятие проституцией". По месту прохождения службы сотрудницы полиции проводится проверка", - сообщил собеседник агентства.
Статья 6.11 КоАП "Занятие проституцией" влечет наложение административного штрафа в размере от 1,5 тыс. до 2 тыс. рублей.
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