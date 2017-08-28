Назначен новый американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ по Карабаху - Госдеп

Вашингтон объявил о назначении нового сопредседателя Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху от США.
«Соединенные Штаты рады объявить о назначении господина Эндрю Шофера очередным сопредседателем Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху», - сказано в сообщении на сайте Госдепа.
О назначении проинформированы правительства Азербайджана и Армении.
Госдеп подчеркнул, что обладающий большим опытом работы в Европе и международных организациях Эндрю Шофер немедленно приступит к выполнению своих новых обязательств.
«Соединенные Штаты Америки по-прежнему твердо привержены процессу урегулирования конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ и поддержке сторон в направлении достижения мирного решения проблемы. Как указано в заявлениях от 19 июня и 6 июля, США поддерживают справедливое урегулирование, основывающееся на международное право, в том числе на Хельсинкский заключительный акт, в частности, принципы неприменения силы, территориальной целостности и права наций на самоопределение. Э.Шофер надеется помочь сторонам достичь этой цели», - сказано в сообщении.
Р.Бабаев, А.Ахундов
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