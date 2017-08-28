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Карабахский конфликт 28.08.2017 19:00

Назначен новый американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ по Карабаху - Госдеп

Вашингтон объявил о назначении нового сопредседателя Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху от США.

«Соединенные Штаты рады объявить о назначении господина Эндрю Шофера очередным сопредседателем Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху», - сказано в сообщении на сайте Госдепа.

О назначении проинформированы правительства Азербайджана и Армении.

Госдеп подчеркнул, что обладающий большим опытом работы в Европе и международных организациях Эндрю Шофер немедленно приступит к выполнению своих новых обязательств.

«Соединенные Штаты Америки по-прежнему твердо привержены процессу урегулирования конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ и поддержке сторон в направлении достижения мирного решения проблемы. Как указано в заявлениях от 19 июня и 6 июля, США поддерживают справедливое урегулирование, основывающееся на международное право, в том числе на Хельсинкский заключительный акт, в частности, принципы неприменения силы, территориальной целостности и права наций на самоопределение. Э.Шофер надеется помочь сторонам достичь этой цели», - сказано в сообщении.

Р.Бабаев, А.Ахундов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ, НАЗНАЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]