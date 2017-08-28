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Дальнее зарубежье 28.08.2017 20:34

ЕС выступает за интенсификацию переговоров с Лондоном по Brexit

В ЕС рассчитывают на интенсификацию переговорного процесса по Brexit с Великобританией, чтобы продвинуться в решении спорных вопросов, заявил в понедельник глава делегации ЕС на переговорах Мишель Барнье.

"Мы готовы интенсифицировать переговоры в ближайшие недели, чтобы добиться продвижения вперед", - сказал он журналистам в Брюсселе.

По словам М.Барнье, ЕС ожидает, что британская сторона сможет ясно сформулировать свою позицию, поскольку до сих пор взгляды Лондона по некоторым ключевым темам неясны.

"Чем быстрее мы избавимся от двусмысленности, тем быстрее сможем приступить к обсуждению будущих отношений (Великобритании и ЕС - ИФ), а также - вопроса о переходном периоде", - сказал переговорщик ЕС.

"Мы должны начать серьезный переговорный процесс", - заявил М.Барнье.

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Тэги: ЕС, BREXIT, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]