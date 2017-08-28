ЕС выступает за интенсификацию переговоров с Лондоном по Brexit

В ЕС рассчитывают на интенсификацию переговорного процесса по Brexit с Великобританией, чтобы продвинуться в решении спорных вопросов, заявил в понедельник глава делегации ЕС на переговорах Мишель Барнье.
"Мы готовы интенсифицировать переговоры в ближайшие недели, чтобы добиться продвижения вперед", - сказал он журналистам в Брюсселе.
По словам М.Барнье, ЕС ожидает, что британская сторона сможет ясно сформулировать свою позицию, поскольку до сих пор взгляды Лондона по некоторым ключевым темам неясны.
"Чем быстрее мы избавимся от двусмысленности, тем быстрее сможем приступить к обсуждению будущих отношений (Великобритании и ЕС - ИФ), а также - вопроса о переходном периоде", - сказал переговорщик ЕС.
"Мы должны начать серьезный переговорный процесс", - заявил М.Барнье.
Назначен новый американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ по Карабаху - Госдеп
Помощник президента Азербайджана по экономическим реформам награжден орденом «За службу Отечеству» 1-й степени
Встреча духовных лидеров Азербайджана, Армении и России по Карабаху может состояться 8 сентября в Москве
Минтруда Азербайджана прогнозирует на 2018г поступление в Фонд страхования от безработицы около 90 млн манатов
AtaBank и UnionPay подписали соглашение о партнерстве
В Баку раскрыто умышленное убийство
Иномарка перевернулась в Азербайджане, погибли два человека
Жертвами ДТП на дорогах Азербайджана в выходные стали 8 человек, еще 10 пострадали - МВД
Azeravtoyol получит 8,5 млн манатов на строительство автодорог в Астаринском районе
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на улучшение жилищно-бытовых условий жителей аварийных домов в Шамкире
Алиев выделил 3 млн. манатов на работы по благоустройству в Гедабекском районе Азербайджана
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
20 сентября состоятся выборы Членов Правления Caspian European Club
В 2017 году Nar значительно увеличил охват сети в регионах
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»