Бывшему мэру Владивостока вчинили многомиллионный иск - адвокат

Генпрокуратура РФ заявила гражданский иск почти на полмиллиарда рублей к отстраненному мэру Владивостока Игорю Пушкареву, обвиняемому в коррупции, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Александр Высоцкий.

"Генпрокуратура заявила иск моему подзащитному на сумму 471 млн рублей. К другому фигуранту, Андрею Лушникову заявлен иск на сумму 143 млн рублей", - сказал адвокат.

Адвокат считает, что заявленный иск является попыткой давления на его подзащитного.

"Я полагаю, что это очередное давление со стороны обвинения на Пушкарева. Ущерб, исходя из документов, которые были представлены потерпевшей стороной - МУПВ "Дороги Владивостока", не причинен, его не было. О каком ущербе может идти речь, если строительные материалы поставлялись унитарному предприятию в кредит?" - добавил А.Высоцкий.

1 июня 2016 года Следственный комитет России сообщил о задержании главы столицы Приморья и директора предприятия "Дороги Владивостока" Андрея Лушникова в рамках расследования уголовного дела по части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и по части 3 статьи 204 УК РФ (коммерческий подкуп).

По данным следствия, А.Лушников признал вину и дал изобличающие И.Пушкарева показания. И.Пушкарев свою вину категорически отрицает, но заявляет о готовности сотрудничать с правоохранительными органами.

Позднее был задержан родной брат главы Владивостока Андрей Пушкарев. Он находится под домашним арестом.

Отстраненному мэру предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере, злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе, А.Пушкареву - в даче взятки и коммерческом подкупе.

А.Лушникова обвиняют в получении от Пушкаревых коммерческого подкупа, злоупотреблении полномочиями, а также в использовании заведомо подложного документа.