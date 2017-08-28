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Регион 28.08.2017 21:03

Суд в Иране оставил в силе приговор, вынесенный двум осужденным за шпионаж американцам

Иранский суд отказал в удовлетворении апелляции граждан США Сиамака и Бакера Намази, отбывающих 10-летний срок в иранской тюрьме по обвинениям в шпионаже, передает в понедельник агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

Апелляция была подана осужденными из-за их плохого состояния здоровья, однако суд не счел их аргументы достаточными для изменения наказания.

"Я очень обеспокоен тем, что здоровье как Сиамака, так и Бакера Намази сильно ухудшилось (в результате тюремного заключения - ИФ)", - сказал в интервью АП адвокат Джаред Дженсер.

При этом он подчеркнул, что С.Намази большую часть времени находился в одиночной камере и "его постоянно пытали, избивали и били электрошокером".

С.Намази и его отец Бакер, имеющие двойное гражданство Ирана и США, были приговорены иранским судом первой инстанции к 10 годам лишения свободы за шпионаж. В Вашингтоне неоднократно призывали иранские власти к их немедленному освобождению.

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Тэги: США, ИРАН, СУД, АПЕЛЛЯЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]