Интерпол объявил в розыск внука основателя Red Bull, подозреваемого в непреднамеренном убийстве полицейского

Интерпол объявил в международный розыск внука основателя многомиллиардной компании Red Bull Вораюта Ювиттхайю, который, вероятно, в 2012 году сбил в Бангкоке полицейского, передает в понедельник агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).
"Нас проинформировали о том, что Интерпол выдал "красное уведомление" в отношении внука (основателя компании - ИФ), и теперь мы должны дождаться ответов по этому запросу от других государств", - отметил официальный представитель таиландской полиции Критсана Паттханачарен.
Как отмечает АП, так называемое "красное уведомление" получили от Интерпола 190 стран-членов этой организации, которые должны совместными усилиями установить местоположение подозреваемого и арестовать его.
32-летний внук основателя компании по производству энергетических напитков Red Bull В.Ювиттхайя подозревается в непреднамеренном убийстве полицейского.
Следователи полагают, что в 2012 году он, находясь за рулем своего "Феррари", сбил насмерть полицейского в Бангкоке. После этого мужчина скрылся с места происшествия и с сентября 2012 года не являлся на допросы.
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