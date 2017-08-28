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Дальнее зарубежье 28.08.2017 21:19

Интерпол объявил в розыск внука основателя Red Bull, подозреваемого в непреднамеренном убийстве полицейского

Интерпол объявил в международный розыск внука основателя многомиллиардной компании Red Bull Вораюта Ювиттхайю, который, вероятно, в 2012 году сбил в Бангкоке полицейского, передает в понедельник агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

"Нас проинформировали о том, что Интерпол выдал "красное уведомление" в отношении внука (основателя компании - ИФ), и теперь мы должны дождаться ответов по этому запросу от других государств", - отметил официальный представитель таиландской полиции Критсана Паттханачарен.

Как отмечает АП, так называемое "красное уведомление" получили от Интерпола 190 стран-членов этой организации, которые должны совместными усилиями установить местоположение подозреваемого и арестовать его.

32-летний внук основателя компании по производству энергетических напитков Red Bull В.Ювиттхайя подозревается в непреднамеренном убийстве полицейского.

Следователи полагают, что в 2012 году он, находясь за рулем своего "Феррари", сбил насмерть полицейского в Бангкоке. После этого мужчина скрылся с места происшествия и с сентября 2012 года не являлся на допросы.

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Тэги: ТАИЛАНД, ИНТЕРПОЛ, УБИЙСТВО, РОЗЫСК

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]