Пожар на каучуковом заводе "Наирит" в Ереване продолжается, его ликвидация займет время, сообщила пресс-служба МЧС Армении.

"Учитывая количество и химический состав горящего материала, тушение пожара потребует длительного времени. Работы по тушению продолжаются. Угрозы распространения огня или взрыва нет", - отметили в МЧС.

На месте ЧП работают 113 спасателей.

"Результаты мониторинга показали, что в воздухе нет опасных для человека веществ. Необходимости в эвакуации жителей близлежащих домов нет", - отметили в ведомстве.

По данным МЧС, в четырех железобетонных тарах горит лак-этиноль в объеме около 200 куб м.

По предварительным данным, взрыв прогремел в химическом производственном цеху. Над предприятием виден высокий столб черного дыма.

Это не первый инцидент на заводе "Наирит". 14 мая 2009 года на одном из участков по производству хлоропрена произошла авария, в результате чего загорелась одна абсорбционная башня хлоропренового цеха, прогремели несколько взрывов. В результате аварии погибли четыре человека и восемь получили ранения.

Завод "Наирит", который в СССР являлся монопольным производителем хлоропренового каучука, простаивает с апреля 2010 года.

В 2006 году 89,999% акций завода "Наирит" были проданы британскому консорциуму Rhainoville Property Limited. Министерству энергетики и природных ресурсов Армении принадлежит 4,496%, "Газпрому Армения" - 3,596%, ЗАО "Ереванская ТЭЦ" - 1,907%.

Акции завода были заложены под кредит Межгосбанка на $70 млн, который был предоставлен в 2006 году сроком на 5 лет, до конца декабря 2011 года, под 12,5% годовых. В июле 2015 года Межгосбанк вернул акции предприятия правительству Армении.

В 2015 году Всемирный банк по итогам технического аудита признал нецелесообразным продолжение работы ЗАО "Завод "Наирит". В феврале 2015 года администрация завода уволила 1,7 тыс. работников (около 80% персонала).

1 декабря 2016 года суд в Ереване по иску компании "Электрические сети Армении" признал "Наирит" банкротом.