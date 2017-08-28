Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7009 EUR   2.0276 RUR   0.029 GBR   2.1905 TRY   0.4939

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.41 Brent   52.57

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 22° 30° Завтра 24° 33° 31 Авг 22° 32° 1 Сен 23° 33°

Дальнее зарубежье 28.08.2017 21:36

Тропический шторм "Харви" движется на Луизиану, Техас продолжает оценивать ущерб от стихии

Тропический шторм "Харви", который ранее ударил по штату Техас, в настоящее время движется в северо-восточном направлении - в сторону штата Луизиана, где уже введен режим чрезвычайной ситуации, сообщает в понедельник телеканал Си-Эн-Эн.

В ближайшие дни в обоих штатах ожидается выпадение рекордного количества осадков.

Крайне сложная ситуация складывается в городе Хьюстоне (Техас), где произошли сильные наводнения. По словам мэра города Сильвестра Тернера, около 5,5 тыс. человек в настоящее время находятся в приютах, и, как ожидается, это число еще существенно вырастет.

Он отметил, что прямо сейчас пострадавшим нужна одежда, подгузники, смеси детского питания и продовольственные товары, медикаменты, а также волонтеры для помощи.

В то же время С.Тернер добавил, что принял решение не проводить эвакуацию 6,5 млн жителей города из-за того, что это было бы слишком сложно, а менее масштабный план, который власти города в итоге осуществили, являлся лучшим с точки зрения безопасности для горожан.

В то же время мэр Далласа Майк Роулингс заявил о готовности разместить до 5 тыс. эвакуированных жителей Хьюстона и его окрестностей. В городе оборудовали три центра с кроватями и всем необходимым для людей, а также их домашних животных.

Губернатор штата Техас Грег Эбботт объявил о мобилизации всех сил национальной гвардии штата для борьбы с последствиями урагана, и общее число задействованных военных достигнет 12 тыс. человек.

Ураган "Харви" обрушился на побережье США в ночь на субботу.

Максимальная скорость ветра достигала 215 км/ч, урагану сначала присвоили четвертую категорию по пятибалльной шкале Саффира-Симпсона, затем он ослаб до первой категории.

Сразу после удара стихии более 300 тыс. человек остались без электричества, оказались разрушены множество домов. По последним данным, пять человек погибли. В штате Техас были введены чрезвычайные меры в связи со стихийным бедствием.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в штате Луизиана.

Пока власти США не дают предварительных оценок ущерба от урагана. Однако американские СМИ отмечают, что последствия урагана в Техасе уже превзошли худшие ожидания властей и метеорологов. В свою очередь некоторые ученые заявили о роли изменения климата в силе урагана и в количестве осадков и призвали власти принять меры по сокращению выбросов парниковых газов в атмосферу для предотвращения дальнейших катастроф подобного масштаба.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, УРАГАН, СИТУАЦИЯ


Похожие новости


Около 6,8 млн человек пострадали от урагана "Харви" в Техасе В Техасе из-за урагана эвакуируют десятки тыс. человек Сильный ураган на западе США привел к затоплению магистралей, оставив без электричества тысячи домов Ураган "Артур" приближается к юго-востоку США США выделят $50,5 млрд на ликвидацию последствий урагана "Сэнди" Палата представителей США одобрила выделение более $50 млрд на ликвидацию последствий урагана "Сэнди"

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]