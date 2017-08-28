10 человек погибли в результате падения в реку микроавтобуса на востоке Таджикистана

В результате падения микроавтобуса с пассажирами в реку Шохдара на востоке Таджикистана погибли 10 человек, сообщили СМИ со ссылкой на дежурную часть штаба КЧС по Горно-бадахшанской автономной области Таджикистана.

"Трагедия произошла примерно в 7:30 утра в понедельник, когда микроавтобус "Starex" с 13 пассажирами, включая четверых детей, сорвался с горной дороги в реку на 20 км. автотрассы Рошткала-Хорог", - сказали в дежурной части.

Сообщается, что все дети погибли. Трое оставшихся в живых взрослых пассажиров и водитель получили увечья и доставлены в больницу города Хорог.