Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7009 EUR   2.0276 RUR   0.029 GBR   2.1905 TRY   0.4939

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.41 Brent   52.57

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 22° 30° Завтра 24° 33° 31 Авг 22° 32° 1 Сен 23° 33°

СНГ 28.08.2017 22:17

10 человек погибли в результате падения в реку микроавтобуса на востоке Таджикистана

В результате падения микроавтобуса с пассажирами в реку Шохдара на востоке Таджикистана погибли 10 человек, сообщили СМИ со ссылкой на дежурную часть штаба КЧС по Горно-бадахшанской автономной области Таджикистана.

"Трагедия произошла примерно в 7:30 утра в понедельник, когда микроавтобус "Starex" с 13 пассажирами, включая четверых детей, сорвался с горной дороги в реку на 20 км. автотрассы Рошткала-Хорог", - сказали в дежурной части.

Сообщается, что все дети погибли. Трое оставшихся в живых взрослых пассажиров и водитель получили увечья и доставлены в больницу города Хорог.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТАДЖИКИСТАН, АВТОБУС, ДТП, ЖЕРТВЫ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]