В Грузии после Боржомского ущелья лесной пожар возник в Ахалцихском районе

В Грузии в понедельник в Ахалцихском районе возник лесной пожар.

"Пожар в гористой труднодоступной местности возник во второй половине дня в нескольких километрах от села Свири. Были мобилизованы для тушения огня пожарные, подразделения МВД и местные жители, однако из-за наступления темноты мы приняли решение приостановить операцию", - сказал журналистам министр внутренних дел Грузии Георгий Мгебришвили.

Он сообщил, что огонь в лесу распространился на территории в полгектара.

"С утра вторника мы возобновим тушение огня с использованием вертолета МВД", - сказал министр.

По заявлению журналистам главы Ахалцихской районной администрации Зазы Меликидзе, из-за горного рельефа угрозы распространения огня в направлении села Свири и других близлежащих сел нет.

В течение последней недели около 3 тысяч грузинских пожарных, сотрудников МВД и военнослужащие тушили крупный лесной пожар в Боржомском ущелье. Огонь там ликвидирован, но продолжает тлеть слой торфа.

По данным грузинских СМИ, только в августе в Грузии произошло около 400 пожаров, в том числе лесных, что главным образом связано с не спадающей почти 40-градусной жарой.