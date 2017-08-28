В Грузии после Боржомского ущелья лесной пожар возник в Ахалцихском районе

В Грузии в понедельник в Ахалцихском районе возник лесной пожар.
"Пожар в гористой труднодоступной местности возник во второй половине дня в нескольких километрах от села Свири. Были мобилизованы для тушения огня пожарные, подразделения МВД и местные жители, однако из-за наступления темноты мы приняли решение приостановить операцию", - сказал журналистам министр внутренних дел Грузии Георгий Мгебришвили.
Он сообщил, что огонь в лесу распространился на территории в полгектара.
"С утра вторника мы возобновим тушение огня с использованием вертолета МВД", - сказал министр.
По заявлению журналистам главы Ахалцихской районной администрации Зазы Меликидзе, из-за горного рельефа угрозы распространения огня в направлении села Свири и других близлежащих сел нет.
В течение последней недели около 3 тысяч грузинских пожарных, сотрудников МВД и военнослужащие тушили крупный лесной пожар в Боржомском ущелье. Огонь там ликвидирован, но продолжает тлеть слой торфа.
По данным грузинских СМИ, только в августе в Грузии произошло около 400 пожаров, в том числе лесных, что главным образом связано с не спадающей почти 40-градусной жарой.
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