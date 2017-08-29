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Дальнее зарубежье 29.08.2017 09:30

Власти Техаса предупредили о возможной утечке химических веществ

Власти Техаса предупредили жителей населенного пункта Шоракрс, расположенного примерно в 40 км от крупнейшего города штата Хьюстона, о возможной утечке неназванных химических веществ.

В предупреждении, размещенном в твиттере, населению не рекомендуется выходить из домов, а также выключить кондиционеры и вентиляцию.

Другие подробности не приводятся. СМИ сообщают ведущихся работах на одном из трубопроводов.

Наблюдатели связывают аварию на трубопроводе с ураганом "Харви", который обрушился на Техас и вызвал масштабные наводнения.

По предварительным данным, в результате стихийного бедствия погибли семь человек, тысячи эвакуированы из районов затопления.

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Тэги: США, ТЕХАС, ХИМИЯ, УТЕЧКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]