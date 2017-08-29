Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7009 EUR   2.0367 RUR   0.0291 GBR   2.2017 TRY   0.4921

Цена на нефть

    $/bbl WTI   46.57 Brent   51.89

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 23° 33° Завтра 23° 32° 31 Авг 23° 34° 1 Сен 23° 33°

Дальнее зарубежье 29.08.2017 09:45

Полиция Канады конфисковала рекордную партию кокаина из Аргентины стоимостью $200 млн

Сотрудники правопорядка Канады обнаружили тонну кокаина, которую преступники перевозили из Аргентины и планировали реализовать на канадской территории, сообщили в понедельник канадские СМИ.

"Мы никогда прежде не конфисковали столь большой объем (этого наркотика - ИФ)", - приводят издания слова представителя местной полиции Рика Барнама.

Незаконный груз, который задержанные намеревались продать в канадской провинции Онтарио, был найден в порту Монреаля. По оценкам полиции, стоимость партии кокаина составляет примерно $200 млн.

Стражи порядка задержали троих подозреваемых, которым будут предъявлены обвинения в распространении запрещенных веществ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАНАДА, АРГЕНТИНА, КОКАИН

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]