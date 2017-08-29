Запуск северокорейской ракеты усилил спрос на безопасные активы

Запуск КНДР ракеты, которая пролетела над территорией Японии и упала в Тихий океан, вызывал во вторник бегство инвесторов в безопасные активы - американские гособлигации, японскую иену и золото, снизив спрос на акции.

Цены на золото с немедленной поставкой в один из моментов выросли на 0,9%, достигнув максимальной с конца прошлого года отметки в $1322,41 за унцию, а затем упали к 9:00 почти до $1316.

Доходность 10-летних U.S. Treasury упала до 2,13% с 2,16% в понедельник.

В то же время снижаются рынки акций Южной Кореи, Японии и Австралии, а фьючерсы на S&P 500 теряют около 0,5%.

Курс иены подскочил почти на 1% к доллару США, а южнокорейский вон снизился на 0,8%.

КНДР постоянно проводит пуски ракет, но впервые за много лет ее ракета пролетела над территорией Японии. Южнокорейские СМИ сообщили, что правительство Южной Кореи решительно осудило ракетный пуск и заявило о готовности совместно с Соединенными Штатами к "мощному отпору" провокациям.

Главный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга назвал пуск "беспрецедентной серьезной угрозой". Токио будет добиваться созыва экстренного заседания Совета безопасности ООН для усиления давления на Северную Корею. Администрация президента Южной Кореи созывает встречу совета национальной безопасности в связи с пуском ракеты КНДР.

Пущенная КНДР ракета пролетела около 2 тыс. 700 км, в том числе над мысом Эримо на Хоккайдо, достигнув при этом максимальной высоты 550 км.