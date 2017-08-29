Запуск северокорейской ракеты усилил спрос на безопасные активы

Запуск КНДР ракеты, которая пролетела над территорией Японии и упала в Тихий океан, вызывал во вторник бегство инвесторов в безопасные активы - американские гособлигации, японскую иену и золото, снизив спрос на акции.
Цены на золото с немедленной поставкой в один из моментов выросли на 0,9%, достигнув максимальной с конца прошлого года отметки в $1322,41 за унцию, а затем упали к 9:00 почти до $1316.
Доходность 10-летних U.S. Treasury упала до 2,13% с 2,16% в понедельник.
В то же время снижаются рынки акций Южной Кореи, Японии и Австралии, а фьючерсы на S&P 500 теряют около 0,5%.
Курс иены подскочил почти на 1% к доллару США, а южнокорейский вон снизился на 0,8%.
КНДР постоянно проводит пуски ракет, но впервые за много лет ее ракета пролетела над территорией Японии. Южнокорейские СМИ сообщили, что правительство Южной Кореи решительно осудило ракетный пуск и заявило о готовности совместно с Соединенными Штатами к "мощному отпору" провокациям.
Главный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга назвал пуск "беспрецедентной серьезной угрозой". Токио будет добиваться созыва экстренного заседания Совета безопасности ООН для усиления давления на Северную Корею. Администрация президента Южной Кореи созывает встречу совета национальной безопасности в связи с пуском ракеты КНДР.
Пущенная КНДР ракета пролетела около 2 тыс. 700 км, в том числе над мысом Эримо на Хоккайдо, достигнув при этом максимальной высоты 550 км.
Армения за минувшие сутки нарушила режим прекращения огня 134 раза - Минобороны Азербайджана
Назначен новый американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ по Карабаху - Госдеп
Помощник президента Азербайджана по экономическим реформам награжден орденом «За службу Отечеству» 1-й степени
Манат подешевел к доллару на валютном аукционе во вторник
Буровые компании в I-ом полугодии оказали услуг по бурению для добычи нефти и газа в Азербайджане почти на 900 млн манат
Доходность 10-летних гособлигаций Японии опустилась до нуля впервые с апреля
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 3 человека - МВД
Полиция Баку задержала ранее судимого мужчину по подозрению в совершении квартирной кражи
Минтуризма потратит 678 тыс. манатов на разработку генпланов развития Губинской и Гусарской рекреационных зон
Azeravtoyol получит 8,5 млн манатов на строительство автодорог в Астаринском районе
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на улучшение жилищно-бытовых условий жителей аварийных домов в Шамкире
Алиев выделил 3 млн. манатов на работы по благоустройству в Гедабекском районе Азербайджана
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
В РИКЦ в Баку состоялось собрание педагогов
20 сентября состоятся выборы Членов Правления Caspian European Club
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»