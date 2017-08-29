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Дальнее зарубежье 29.08.2017 10:20

В Индии начались первые в мире торги алмазными фьючерсами

Индийская сырьевая биржа (Indian Commodity Exchange, ICEX) в понедельник первой в мире начала торги фьючерсными контрактами на алмазы. На этой неделе торги проходят в тестовом режиме - с полудня до 19:00 по местному времени.

Как сообщает DNA India, тестовый режим должен устранить последние сомнения в этих контрактах. Переход к реальным торгам ожидается в первую неделю сентября.

До этого ICEX проводила ограниченные пробные торги 7-11 августа, в них приняли участие 62 члена биржи и их клиенты.

В дальнейшем торговля тремя видами трехмесячных контрактов будет проходить с 10 до 11:30 утра по местному времени. Лоты будут составлять 1 карат, 0,5 карата и 0,3 карата, сообщает Business Standard.

Контракты были разработаны ICEX совместно с министерством финансов и Советом по ценным бумагам и биржам Индии.

Индия - мировой центр обработки драгоценных камней, огранка алмазов сосредоточена в городе Сурат, штат Гуджарат.

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Тэги: ИНДИЯ, АЛМАЗЫ, ФЬЮЧЕРСЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]