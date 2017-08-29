Грузинская GIG к 2020г планирует увеличить свои энергомощности в 1,6 раза, добычу угля - в 2,5 раза

"Грузинская индустриальная группа" (GIG), в состав которой входит Грузинская международная энергетическая корпорация (GIEC), в период до 2020 года планирует увеличить мощности принадлежащих ей энергетических объектов на 55,9%, до 1032 МВт, говорится в сообщении на сайте GIG.

GIEC, совокупные энергомощности которой в настоящее время составляют 662 МВт, в течение трех с небольшим лет планирует создать и ввести в эксплуатацию еще 370 МВт, что, по информации корпорации, позволит увеличить ее долю на рынке производства электроэнергии в Грузии с нынешних 25% до 30%.

В частности, как говорится в сообщении, к 2020 году предусматривается построить угольную ТЭС установленной мощностью до 300 МВт, а также ГЭС на 20 МВт и ветряную электростанцию мощностью 50 МВт.

В настоящее время корпорация владеет двумя энергоблоками на крупнейшей в стране тепловой электростанции ТбилГРЭС общей суммарной мощностью 600 МВт, теплоэлектростанцией мощностью 13 МВт, работающей в городе Ткибули на местном угле, и 8 малыми ГЭС общей мощностью 49 МВт.

Как отмечается в сообщении, в планах GIG также увеличение ее дочерней компанией ООО "Сакнахшири" ("Грузуголь"), единственным в Грузии производителем каменного угля, его добычи в 2,5 раза - до 1 млн тонн в год. Такую цель на 2020 год компания поставила на основании возможностей, которые дает расширение горизонтов и внедрение новой техники и технологий на обеих эксплуатируемых шахтах в Ткибули, а также владения ею лицензией на освоение Ткибули-Шаорского месторождения, разведанные запасы которого составляют более 331 млн тонн угля.

GIG является крупнейшим в Грузии холдингом, в бизнес-портфель которого входят добыча угля, производство электроэнергии, реализация природного газа, логистика, девелопмент и другие направления.