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Дальнее зарубежье 29.08.2017 09:44

Руководство Estee Lauder опровергает слухи о возможном поглощении компании

Руководители американской косметической компании Estee Lauder Cos. Inc. назвали слухи о ее возможной продаже или слиянии с другим брендом беспочвенными.

"Estee Lauder Companies не продается", - говорится в письменном обращении гендиректора Estee Lauder Фабрицио Фреды и исполнительного председателя совета директоров Уильяма Лаудера к сотрудникам компании. Документ попал в распоряжение агентства Bloomberg.

Ранее в августе телеканал CNBC сообщал, что Procter & Gamble Co. может быть заинтересован в Estee Lauder. А аналитик Sanford C. Bernstein Эндрю Вуд написал в обзоре, что хорошим вариантом может стать продажа Estee Lauder таким компаниям, как Unilever и L Oreal.

Estee Lauder выпускает парфюмерные и косметические товары свыше 30 марок, включая Estee Lauder, Origins, Clinique, Tommy Hilfiger, Donna Karan и Ermenegildo Zegna, которые продаются более чем в 150 странах мира. Около 87% акций компании контролирует семья Лаудер.

Акции Estee Lauder подешевели на 2,1% на торгах в Нью-Йорке в понедельник. С начала года капитализация компании подскочила на 39%.

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Тэги: США, КОСМЕТИКА, КОМПАНИЯ, M&A

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]