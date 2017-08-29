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ТЭК 29.08.2017 10:50

Казахстан в 2018г планирует увеличить добычу нефти на 6,2% - до 86 млн т

Правительство Казахстана прогнозирует объем добычи нефти в 2018 году на уровне 86 млн тонн, сообщил министр национальной экономики Тимур Сулейменов.

"Объем добычи нефти увеличится с 86 млн тонн в 2018 году до 88,6 млн тонн в 2022 году", - сказал Т.Сулейменов на заседании правительства в Астане во вторник.

Прогноз добычи на 2017 год составляет 81 млн тонн. Таким образом, по прогнозу, в 2018 году добыча возрастет на 6,2%. Министр энергетики Канат Бозумбаев ранее заявлял, что добыча нефти может превысить прогноз.

В 2016 году в Казахстане было добыто 78 млн тонн нефти.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: КАЗАХСТАН, НЕФТЬ, ДОБЫЧА, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]