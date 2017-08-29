Казахстан в 2018г планирует увеличить добычу нефти на 6,2% - до 86 млн т

Правительство Казахстана прогнозирует объем добычи нефти в 2018 году на уровне 86 млн тонн, сообщил министр национальной экономики Тимур Сулейменов.
"Объем добычи нефти увеличится с 86 млн тонн в 2018 году до 88,6 млн тонн в 2022 году", - сказал Т.Сулейменов на заседании правительства в Астане во вторник.
Прогноз добычи на 2017 год составляет 81 млн тонн. Таким образом, по прогнозу, в 2018 году добыча возрастет на 6,2%. Министр энергетики Канат Бозумбаев ранее заявлял, что добыча нефти может превысить прогноз.
В 2016 году в Казахстане было добыто 78 млн тонн нефти.
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