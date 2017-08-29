В Кабуле недалеко от посольства США прогремел взрыв - ТВ

Взрыв прозвучал во вторник неподалеку от офиса Банка Кабула в столице Афганистана, сообщает афганский телеканал ТОЛО.
В районе места взрыва находится и посольство США.
По первоначальным данным, взрыв устроил смертник.
Армения за минувшие сутки нарушила режим прекращения огня 134 раза - Минобороны Азербайджана
Назначен новый американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ по Карабаху - Госдеп
Помощник президента Азербайджана по экономическим реформам награжден орденом «За службу Отечеству» 1-й степени
Манат подешевел к доллару на валютном аукционе во вторник
Буровые компании в I-ом полугодии оказали услуг по бурению для добычи нефти и газа в Азербайджане почти на 900 млн манат
Доходность 10-летних гособлигаций Японии опустилась до нуля впервые с апреля
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 3 человека - МВД
Полиция Баку задержала ранее судимого мужчину по подозрению в совершении квартирной кражи
Минтуризма потратит 678 тыс. манатов на разработку генпланов развития Губинской и Гусарской рекреационных зон
Azeravtoyol получит 8,5 млн манатов на строительство автодорог в Астаринском районе
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на улучшение жилищно-бытовых условий жителей аварийных домов в Шамкире
Алиев выделил 3 млн. манатов на работы по благоустройству в Гедабекском районе Азербайджана
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
В РИКЦ в Баку состоялось собрание педагогов
20 сентября состоятся выборы Членов Правления Caspian European Club
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»