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Дальнее зарубежье 29.08.2017 10:15

В Кабуле недалеко от посольства США прогремел взрыв - ТВ

Взрыв прозвучал во вторник неподалеку от офиса Банка Кабула в столице Афганистана, сообщает афганский телеканал ТОЛО.

В районе места взрыва находится и посольство США.

По первоначальным данным, взрыв устроил смертник.

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Тэги: АФГАНИСТАН, КАБУЛ, ВЗРЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]