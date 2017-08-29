Восемь человек пострадали в результате взрыва в районе Кабула, где расположено посольство США

Один человек погиб и не менее восьми человек ранены в результате взрыва, который прозвучал во вторник неподалеку от офиса Банка Кабула в столице Афганистана, сообщает афганский телеканал ТОЛО.

В это время у Банка Кабула было многолюдно - люди выстроились в очередь за зарплатами перед праздником Эйд аль-адха (праздником жертвоприношения), который будет отмечаться в пятницу.

В районе места взрыва находится и посольство США.

По первоначальным данным, взрыв устроил смертник.