Япония оценивает пущенную КНДР ракету как баллистическую средней дальности

Министр обороны Японии Ицунори Онодэра сообщил журналистам, что японские эксперты оценили пущенную Северной Кореей в ночь на вторник ракету как баллистическую средней дальности.

Он подтвердил, что ракета достигла высоты 550 км.

По сообщениям СМИ, эта ракета была того же класса, что и пущенная Северной Кореей в мае текущего года. Пхеньян угрожал, что она способна достичь острова Гуам.

Как сообщалось, пущенная КНДР ракета пролетела около 2 тыс. 700 км, в том числе над японкой территорией, достигнув при этом максимальной высоты 550 км. Генсек кабинета министров Японии Есихидэ Суга сообщил, что ракета пролетела над мысом Эримо на Хоккайдо и упала в Тихий океан примерно в 1 тыс. 180 км от Эримо.