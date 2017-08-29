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СНГ 29.08.2017 11:42

Спецслужбы Киргизии ликвидировали двух террористов на севере республики

Сотрудники Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии в ходе спецоперации в одном из районов Чуйской области, по предварительным данным, уничтожили двух членов международной террористической организации, сообщили республиканские СМИ.

"В ночь на 29 августа в одном из районов Чуйской области в рамках антитеррористических мероприятий проводилась спецоперация по выявлению скрывающихся там членов международной террористической организации (МТО)", - заявили во вторник "Интерфаксу" в ГКНБ.

Других подробностей там не привели.

Вместе с тем по данным местных СМИ, в ночь на 29 августа в Жайыльском районе Чуйской области спецподразделение ГКНБ провело операцию по выявлению и обнаружению террористов. По предварительным данным в результате операции ликвидированы два члена МТО.

Ранее спецслужба Киргизии предупредила граждан о наличии террористической опасности и призвала проявлять бдительность.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, АНТИТЕРРОР, СПЕЦОПЕРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]