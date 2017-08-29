Спецслужбы Киргизии ликвидировали двух террористов на севере республики

Сотрудники Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии в ходе спецоперации в одном из районов Чуйской области, по предварительным данным, уничтожили двух членов международной террористической организации, сообщили республиканские СМИ.

"В ночь на 29 августа в одном из районов Чуйской области в рамках антитеррористических мероприятий проводилась спецоперация по выявлению скрывающихся там членов международной террористической организации (МТО)", - заявили во вторник "Интерфаксу" в ГКНБ.

Других подробностей там не привели.

Вместе с тем по данным местных СМИ, в ночь на 29 августа в Жайыльском районе Чуйской области спецподразделение ГКНБ провело операцию по выявлению и обнаружению террористов. По предварительным данным в результате операции ликвидированы два члена МТО.

Ранее спецслужба Киргизии предупредила граждан о наличии террористической опасности и призвала проявлять бдительность.