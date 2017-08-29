В РИКЦ в Баку состоялось собрание педагогов

28 августа с.г. в Российском информационно-культурном центре в городе Баку (РИКЦ) состоялось собрание с педагогами - учителями курсов русского языка и преподавателями Центра детского творчества. Уже много лет они работают при РИКЦ. Здесь обучают русскому языку детей и взрослых. Большой популярностью среди бакинцев пользуются курсы подготовки к школе, творческие студии по рисованию, пению, хореографии, актерскому мастерству и сценической речи, шахматам.

Руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов в ходе собрания подчеркнул: «Наш Центр пользуется в Азербайджане заслуженным авторитетом. К началу нового учебного года мы сделали ремонт здания, дооснастили классы и готовы к приему наших воспитанников. Новый учебный год в РИКЦ мы начнем 1 октября. У всех желающих еще есть возможность определиться со своими намерениями».

Для всех интересующихся, мы находимся по адресу Баку, проспект Ходжалы, 20. На все ваши вопросы по телефонам +99412494500, +994124964800 либо по электронной почте [email protected] ответит Виктория Владимировна.

Фотографии:

1. Совещание с учителями курсов русского языка и преподавателями Центра детского творчества РИКЦ