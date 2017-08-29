Ташкент готов идти на компромисс в вопросах сотрудничества с Бишкеком - посол Узбекистана

Ташкент готов к решению самых острых проблем, касающихся сотрудничества с Киргизией, в том числе вопроса о демаркации границы, заявил посол Узбекистана в Бишкеке Комил Рошидов

"Узбекистан и Киргизия твёрдо выступают за создание прочных и эффективных связей, которые бы обеспечивали мирное и стабильное развитие Центральной Азии, недопущение здесь конфликтных ситуаций, укрепление добрососедства. Ташкент готов к конструктивному диалогу, поиску решений даже самых острых проблем на основе разумных компромиссов", - заявил К.Рошидов во вторник в Бишкеке в ходе круглого стола на тему сотрудничества и решения пограничных вопросов между Киргизией и Узбекистаном.

"По итогам последнего заседания межправительсвенной комиссии по делимитации и демаркации государственной границы между Киргизией и Узбекистаном готовится промежуточный договор на 1 тыс. 170 км узбекско-киргизской госграницы", - сказал он.

По его словам, переговоры по оставшимся участкам госграницы двух стран продолжатся. "Убеждены, что после завершения всех процедур делимитации наших границ, сторонами будет определена точная протяжённость линии узбекско-киргизской госграницы", - отметил узбекский посол.

К.Рошидов подчеркнул, что, "Узбекистан неразрывно связывает вопросы развития с регионом Центральная Азия. Все жизненно важные вопросы - от безопасности границ до справедливого распределения водных ресурсов".

16 августа в результате визита премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова в Бишкек между двумя странами был подписан промежуточный межгосударственный договор о прохождении проектной линии госграницы общей протяжённостью 1 тыс. 170 км. Визит узбекского премьера в Киргизию стал первым за 26 лет.

По данным правительства Киргизии, протяжённость киргизско-узбекской границы составляет 1 тыс. 378 километров. На границе Киргизии и Узбекистана действуют 15 КПП. Наличие несогласованных участков на границе осложняли отношения между двумя странами, переговорный процесс по которым тянется ни один год. С приходом на пост президента Узбекистана Шавката Мирзиёева двухсторонние переговоры по делимитации общих границ стали проходить на регулярной основе.