Уже свыше 31 тыс. человек заболели лихорадкой Денге в Индии, почти 200 скончались - Роспотребнадзор

Роспотребнадзор предупредил россиян об ухудшении эпидемиологической ситуации с лихорадкой Денге и Чикунгунья в Индии, предложив туристам учитывать эту информацию при планировании поездок, говорится в сообщении ведомства во вторник.

"В Индии к концу августа текущего года число заболевших превысило 31 тыс. человек, 183 случая закончились летальным исходом. Наиболее неблагополучная ситуация складывается в городах Бангалор, Кальтутта, Мумбаи и Ченнан (около 20 тысяч заболевших и 117 летальных случаях), а также в столичном округе Дели, где более 3,7 тыс. человек заболевших и 57 погибших. Роспотребнадзор просит учитывать данную информацию при планировании поездок", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, основной причиной ухудшения ситуации стали погодные условия: высокая температура воздуха, влажность, проливные дожди - все это способствует распространению комаров. Местные власти принимают меры по стабилизации ситуации, направленные на уменьшение численности насекомых.

Как напоминает Роспотребнадзор, ежегодно на территории Российской Федерации регистрируются завозные случаи инфекционных болезней. В течение последних двух лет зарегистрированы случаи завоза малярии, лихорадки Денге, лихорадки Зика. Наибольшее число случаев завезено из Таиланда, Вьетнама, Индонезии, Индии, Доминиканской Республики. Во время путешествия риск укусов комарами может быть снижен путем применения эффективных репеллентов при нахождении вне помещений, которые должны обладать засетченными окнами и противокомариными пологами над кроватями. Находясь на открытом пространстве, следует надевать одежду, максимально закрывающую открытые части тела. Одежда может быть обработана дополнительно отпугивающими комаров препаратами.