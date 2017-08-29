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Дальнее зарубежье 29.08.2017 11:09

По данным разведки, у северокорейского лидера родился третий ребенок

Ким Чен Ын и Ли Соль Чжу поженились в 2009 году. Спустя год у них родился первенец. В 2013 году они стали родителями во второй раз.Гонконг. 29 августа. ИНТЕРФАКС - Южнокорейская разведка сообщила, что лидер КНДР Ким Чен Ын в начале этого года в третий раз стал отцом, передает во вторник агентство "Ренхап".

По его данным, супруга северокорейского лидера Ли Соль Чжу в феврале родила третьего ребенка.

Отмечается, что на протяжении длительного периода времени в прошлом году первая леди Северной Кореи не появлялась на публике, в результате чего распространилось мнение о том, что супруга лидера КНДР, возможно, ожидает ребенка.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: КНДР, ЛИДЕР, РЕБЕНОК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]