По данным разведки, у северокорейского лидера родился третий ребенок

Ким Чен Ын и Ли Соль Чжу поженились в 2009 году. Спустя год у них родился первенец. В 2013 году они стали родителями во второй раз.Гонконг. 29 августа. ИНТЕРФАКС - Южнокорейская разведка сообщила, что лидер КНДР Ким Чен Ын в начале этого года в третий раз стал отцом, передает во вторник агентство "Ренхап".

По его данным, супруга северокорейского лидера Ли Соль Чжу в феврале родила третьего ребенка.

Отмечается, что на протяжении длительного периода времени в прошлом году первая леди Северной Кореи не появлялась на публике, в результате чего распространилось мнение о том, что супруга лидера КНДР, возможно, ожидает ребенка.