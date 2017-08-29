Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил испытание КНДР баллистической ракеты.

"Я решительно осуждаю агрессивное испытание Северной Кореей ракеты над Японией. Северная Корея должна остановить свои ракетные программы", - написал Й.Столтенберг во вторник в "Твиттере".

Пущенная КНДР в ночь на вторник ракета пролетела около 2 тыс. 700 км, в том числе над японкой территорией, достигнув при этом максимальной высоты 550 км. Генсек кабинета министров Японии Есихидэ Суга сообщил, что ракета пролетела над мысом Эримо на Хоккайдо и упала в Тихий океан примерно в 1 тыс. 180 км от Эримо.