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Дальнее зарубежье 29.08.2017 12:28

Генсек НАТО осудил "агрессивный" пуск северокорейской баллистической ракеты

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил испытание КНДР баллистической ракеты.

"Я решительно осуждаю агрессивное испытание Северной Кореей ракеты над Японией. Северная Корея должна остановить свои ракетные программы", - написал Й.Столтенберг во вторник в "Твиттере".

Пущенная КНДР в ночь на вторник ракета пролетела около 2 тыс. 700 км, в том числе над японкой территорией, достигнув при этом максимальной высоты 550 км. Генсек кабинета министров Японии Есихидэ Суга сообщил, что ракета пролетела над мысом Эримо на Хоккайдо и упала в Тихий океан примерно в 1 тыс. 180 км от Эримо.

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Тэги: НАТО, КНДР, РАКЕТА, СТОЛТЕНБЕРГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]