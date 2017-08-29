В Киргизии в ходе спецоперации ликвидирована группа вооруженная группировка, планировавшая теракты в Бишкеке - ГКНБ

В Киргизии сотрудниками Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) ликвидирована вооруженная террористическая группировка, планировавшая совершение вооруженных нападений и терактов в Бишкеке и Чуйской области в День независимости 31 августа, сообщили во вторник "Интерфаксу" в пресс-службе ГКНБ.
Операция по ликвидации группировки членов международной террористической организации (МТО) была проведена в ночь на вторник в Жайыльском районе Чуйской области в рамках проводимых контртеррористических мероприятий, отметили в ведомстве.
"В результате спецоперации при оказании вооруженного сопротивления сотрудникам ГКНБ два боевика ликвидированы, один получил ранение, потерь среди сотрудников ГКНБ нет", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что члены группировки были объявлены в розыск 24 августа после того, как в одном из районов Бишкек оказали сопротивлении пытавшимся задержать их сотрудникам милиции, угрожая сотрудникам патрульной милиции гранатой, скрылись в неизвестном направлении.
"Установлено, что террористическая группировка планировала реализовать преступные замыслы в период празднования 31 августа Дня независимости, предусматривающих совершение вооруженного нападения и совершения терактов в городе Бишкек и Чуйской области, с использованием самодельных взрывных устройств", - сказал собеседник агентства.
По его словам, 28 августа в Бишкеке был задержан один из членов данной группы, в автомашине которого и по месту жительства обнаружено и изъяты револьвер, боевые патроны различного калибра, магазины пистолета "Макарова" и различные электронные носители информации.
"29 августа 2017 года ГКНБ установлено местонахождение остальных членов террористической группировки - Т.И., Ж.у.Ж. и К.Д (три человека) и проведена спецоперация, при осмотре места происшествия следственно-оперативной группой ГКНБ обнаружена граната РГД-5, пистолет "Макарова" и ножи. Обнаруженная граната обезврежена на месте", - сообщил представитель пресс-службы.
Он добавил, что ГКНБ Киргизии установлены и задержаны два пособника террористической группы 1960 года рождения и 1985 года рождения, они водворены в следственный изолятор спецслужбы.
Армения за минувшие сутки нарушила режим прекращения огня 134 раза - Минобороны Азербайджана
Назначен новый американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ по Карабаху - Госдеп
Помощник президента Азербайджана по экономическим реформам награжден орденом «За службу Отечеству» 1-й степени
Манат подешевел к доллару на валютном аукционе во вторник
Буровые компании в I-ом полугодии оказали услуг по бурению для добычи нефти и газа в Азербайджане почти на 900 млн манат
Доходность 10-летних гособлигаций Японии опустилась до нуля впервые с апреля
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 3 человека - МВД
Полиция Баку задержала ранее судимого мужчину по подозрению в совершении квартирной кражи
Минтуризма потратит 678 тыс. манатов на разработку генпланов развития Губинской и Гусарской рекреационных зон
Azeravtoyol получит 8,5 млн манатов на строительство автодорог в Астаринском районе
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на улучшение жилищно-бытовых условий жителей аварийных домов в Шамкире
Алиев выделил 3 млн. манатов на работы по благоустройству в Гедабекском районе Азербайджана
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
В РИКЦ в Баку состоялось собрание педагогов
20 сентября состоятся выборы Членов Правления Caspian European Club
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»