В Киргизии в ходе спецоперации ликвидирована группа вооруженная группировка, планировавшая теракты в Бишкеке - ГКНБ

В Киргизии сотрудниками Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) ликвидирована вооруженная террористическая группировка, планировавшая совершение вооруженных нападений и терактов в Бишкеке и Чуйской области в День независимости 31 августа, сообщили во вторник "Интерфаксу" в пресс-службе ГКНБ.

Операция по ликвидации группировки членов международной террористической организации (МТО) была проведена в ночь на вторник в Жайыльском районе Чуйской области в рамках проводимых контртеррористических мероприятий, отметили в ведомстве.

"В результате спецоперации при оказании вооруженного сопротивления сотрудникам ГКНБ два боевика ликвидированы, один получил ранение, потерь среди сотрудников ГКНБ нет", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что члены группировки были объявлены в розыск 24 августа после того, как в одном из районов Бишкек оказали сопротивлении пытавшимся задержать их сотрудникам милиции, угрожая сотрудникам патрульной милиции гранатой, скрылись в неизвестном направлении.

"Установлено, что террористическая группировка планировала реализовать преступные замыслы в период празднования 31 августа Дня независимости, предусматривающих совершение вооруженного нападения и совершения терактов в городе Бишкек и Чуйской области, с использованием самодельных взрывных устройств", - сказал собеседник агентства.

По его словам, 28 августа в Бишкеке был задержан один из членов данной группы, в автомашине которого и по месту жительства обнаружено и изъяты револьвер, боевые патроны различного калибра, магазины пистолета "Макарова" и различные электронные носители информации.

"29 августа 2017 года ГКНБ установлено местонахождение остальных членов террористической группировки - Т.И., Ж.у.Ж. и К.Д (три человека) и проведена спецоперация, при осмотре места происшествия следственно-оперативной группой ГКНБ обнаружена граната РГД-5, пистолет "Макарова" и ножи. Обнаруженная граната обезврежена на месте", - сообщил представитель пресс-службы.

Он добавил, что ГКНБ Киргизии установлены и задержаны два пособника террористической группы 1960 года рождения и 1985 года рождения, они водворены в следственный изолятор спецслужбы.