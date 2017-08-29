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Дальнее зарубежье 29.08.2017 13:00

В работе системы чрезвычайного оповещения населения Японии был зафиксирован ряд сбоев во время пролета северокорейской ракеты - ТВ

Система чрезвычайного оповещения населения Японии, задействованная в связи с полетом ракеты КНДР над японской территорией, в ряде случаев работала со сбоями, сообщает во вторник японский телеканал Эн-эйч-кей.

Так, в ряде населенных пунктов в префектурах Акита и Фукусима, расположенных на севере острова Хонсю, не был передан автоматический сигнал тревоги.

Также в некоторых населенных пунктах в префектурах Аомори и Ниигата наблюдались неполадки с отправкой электронных сообщений с предупреждением о ракетном пуске: часть сообщений пришла позже назначенного срока, а другие содержали ошибочный текст.

В свою очередь западные СМИ отмечают, что пролет ракеты КНДР вызвал сбои в железнодорожном движении на севере острова Хоккайдо: движение поездов на ряде участков было приостановлено. Некоторые поезда временно остановились и в районе Токио - более чем в 700 км южнее от траектории полета ракеты, добавляют СМИ.

Ранее сообщалось, что пущенная КНДР баллистическая ракета пролетела около 2,7 тыс. км, в том числе над японской территорией, достигнув при этом максимальной высоты 550 км. Генсек кабинета министров Японии Йосихидэ Суга сообщил, что ракета пролетела над мысом Эримо на Хоккайдо и упала в Тихий океан примерно в 1180 км от Эримо.

Пентагон подтвердил информацию, что запущенная КНДР ракета пролетела над Японией.

Совет Безопасности ООН во вторник соберется на экстренное заседание для обсуждения ситуации, связанной в этим запуском северокорейской баллистической ракеты.

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Тэги: ЯПОНИЯ, РАКЕТА, ОПОВЕЩЕНИЕ, ПРОБЛЕМЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]