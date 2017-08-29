В работе системы чрезвычайного оповещения населения Японии был зафиксирован ряд сбоев во время пролета северокорейской ракеты - ТВ

Система чрезвычайного оповещения населения Японии, задействованная в связи с полетом ракеты КНДР над японской территорией, в ряде случаев работала со сбоями, сообщает во вторник японский телеканал Эн-эйч-кей.
Так, в ряде населенных пунктов в префектурах Акита и Фукусима, расположенных на севере острова Хонсю, не был передан автоматический сигнал тревоги.
Также в некоторых населенных пунктах в префектурах Аомори и Ниигата наблюдались неполадки с отправкой электронных сообщений с предупреждением о ракетном пуске: часть сообщений пришла позже назначенного срока, а другие содержали ошибочный текст.
В свою очередь западные СМИ отмечают, что пролет ракеты КНДР вызвал сбои в железнодорожном движении на севере острова Хоккайдо: движение поездов на ряде участков было приостановлено. Некоторые поезда временно остановились и в районе Токио - более чем в 700 км южнее от траектории полета ракеты, добавляют СМИ.
Ранее сообщалось, что пущенная КНДР баллистическая ракета пролетела около 2,7 тыс. км, в том числе над японской территорией, достигнув при этом максимальной высоты 550 км. Генсек кабинета министров Японии Йосихидэ Суга сообщил, что ракета пролетела над мысом Эримо на Хоккайдо и упала в Тихий океан примерно в 1180 км от Эримо.
Пентагон подтвердил информацию, что запущенная КНДР ракета пролетела над Японией.
Совет Безопасности ООН во вторник соберется на экстренное заседание для обсуждения ситуации, связанной в этим запуском северокорейской баллистической ракеты.
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