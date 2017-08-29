Пять человек погибли в результате взрыва в Кабуле

Не менее пяти человек погибли и восемь получили ранения в результате взрыва, который прогремел во вторник неподалеку от офиса Банка Кабула в столице Афганистана.

По сообщению афганского телеканала ТОЛО, в момент взрыва у Банка Кабула было многолюдно - люди выстроились в очередь за зарплатами перед праздником Ид аль-Адха (праздником жертвоприношения), который будет отмечаться в пятницу.

В районе места взрыва находится и посольство США.

По первоначальным данным, взрыв устроил смертник на автомобиле, начиненном взрывчаткой.