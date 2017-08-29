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Дальнее зарубежье 29.08.2017 11:32

Железнодорожный экспресс сошел с рельсов в Индии, пострадавших нет

В Индии скорый поезд сошел с рельсов, что стало третьим железнодорожным инцидентом в стране за последние десять дней, сообщают во вторник западные СМИ.

"Среди пассажиров пострадавших нет. Мы направляем автобусы, чтобы доставить пассажиров до пункта назначения", - написал государственный железнодорожный оператор Indian Railways в Твиттере.

Отмечается, что семь пассажирских вагонов сошли с рельсов в штате Махараштра на западе Индии, спасатели выехали на место инцидента.

Ранее в этом месяце сообщалось, что 23 человека погибли и свыше 50 получили ранения в результате схода поезда с рельсов в индийском штате Уттар-Прадеш.

В этом же штате около 40 пассажиров поезда пострадали при столкновении поезда с грузовиком.

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Тэги: ИНДИЯ, ПОЕЗД, ИНЦИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]