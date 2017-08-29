Железнодорожный экспресс сошел с рельсов в Индии, пострадавших нет

В Индии скорый поезд сошел с рельсов, что стало третьим железнодорожным инцидентом в стране за последние десять дней, сообщают во вторник западные СМИ.
"Среди пассажиров пострадавших нет. Мы направляем автобусы, чтобы доставить пассажиров до пункта назначения", - написал государственный железнодорожный оператор Indian Railways в Твиттере.
Отмечается, что семь пассажирских вагонов сошли с рельсов в штате Махараштра на западе Индии, спасатели выехали на место инцидента.
Ранее в этом месяце сообщалось, что 23 человека погибли и свыше 50 получили ранения в результате схода поезда с рельсов в индийском штате Уттар-Прадеш.
В этом же штате около 40 пассажиров поезда пострадали при столкновении поезда с грузовиком.
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