Доходность 10-летних гособлигаций Японии опустилась до нуля впервые с апреля

Доходность эталонных 10-летних гособлигаций Японии во вторник опустилась до нуля впервые с 19 апреля из-за усиления геополитической напряженности в регионе.

Как сообщает агентство Bloomberg, доходность японских бондов уменьшилась на 1 базисный пункт и совпала с целевым уровнем, который установил Банк Японии как один из индикаторов денежно-кредитной политики.

Банк Японии обнародует программу выкупа гособлигаций на сентябрь в ближайший четверг. В конце июля снижение доходности 10-летних бумаг с 0,075% побудило ЦБ уменьшить выкуп бондов со сроками обращения от 5 до 10 лет с 440 млрд иен до 410 млрд иен.

Пущенная КНДР в ночь на вторник ракета пролетела около 2 тыс. 700 км, в том числе над японкой территорией, достигнув при этом максимальной высоты 550 км. Генсек кабинета министров Японии Есихидэ Суга сообщил, что ракета пролетела над мысом Эримо на Хоккайдо и упала в Тихий океан примерно в 1 тыс. 180 км от Эримо.