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Финансы 29.08.2017 11:41

Доходность 10-летних гособлигаций Японии опустилась до нуля впервые с апреля

Доходность эталонных 10-летних гособлигаций Японии во вторник опустилась до нуля впервые с 19 апреля из-за усиления геополитической напряженности в регионе.

Как сообщает агентство Bloomberg, доходность японских бондов уменьшилась на 1 базисный пункт и совпала с целевым уровнем, который установил Банк Японии как один из индикаторов денежно-кредитной политики.

Банк Японии обнародует программу выкупа гособлигаций на сентябрь в ближайший четверг. В конце июля снижение доходности 10-летних бумаг с 0,075% побудило ЦБ уменьшить выкуп бондов со сроками обращения от 5 до 10 лет с 440 млрд иен до 410 млрд иен.

Пущенная КНДР в ночь на вторник ракета пролетела около 2 тыс. 700 км, в том числе над японкой территорией, достигнув при этом максимальной высоты 550 км. Генсек кабинета министров Японии Есихидэ Суга сообщил, что ракета пролетела над мысом Эримо на Хоккайдо и упала в Тихий океан примерно в 1 тыс. 180 км от Эримо.

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Тэги: ЯПОНИЯ, ГОСОБЛИГАЦИИ, ДОХОДНОСТЬ, СНИЖЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]