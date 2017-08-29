Манат подешевел к доллару на валютном аукционе во вторник

Средневзвешенный курс маната к доллару на валютном аукционе во вторник составил 1,7010 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
"ЦБА 29 августа с участием Госнефтефонда Азербайджана провел валютный аукцион, на котором средневзвешенный курс маната сформировался на уровне 1,7010 манат/$1", - сообщили в ЦБА.
На предыдущем валютном аукционе 24 августа средневзвешенный курс составил 1,7009 манат/$1.
ЦБА с 12 января 2017 года стал применять новый механизм валютных аукционов. Аукционы проходят в форме односторонней продажи валюты в конкурентных условиях. Заказы обеспечиваются от верхней цены к нижней.
А.Ахундов
Армения за минувшие сутки нарушила режим прекращения огня 134 раза - Минобороны Азербайджана
Назначен новый американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ по Карабаху - Госдеп
Помощник президента Азербайджана по экономическим реформам награжден орденом «За службу Отечеству» 1-й степени
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 3 человека - МВД
Полиция Баку задержала ранее судимого мужчину по подозрению в совершении квартирной кражи
Минтуризма потратит 678 тыс. манатов на разработку генпланов развития Губинской и Гусарской рекреационных зон
Azeravtoyol получит 8,5 млн манатов на строительство автодорог в Астаринском районе
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на улучшение жилищно-бытовых условий жителей аварийных домов в Шамкире
Алиев выделил 3 млн. манатов на работы по благоустройству в Гедабекском районе Азербайджана
Надо понимать, что Украина не входит ни в ЕС, ни в НАТО - Юнкер
Учения с участием военных НАТО пройдут в Грузии в начале сентября - Минобороны Грузии
Иранские паломники прибыли в Саудовскую Аравию для совершения хаджа на фоне оттепели в отношениях между странами
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
В РИКЦ в Баку состоялось собрание педагогов
20 сентября состоятся выборы Членов Правления Caspian European Club
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»