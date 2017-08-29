У Европы есть слабости, которым она должна противопоставить свое единство - Юнкер

В течение 21 месяца экономика Европы развивается более быстрыми темпами, чем американская, за время мандата нынешней Еврокомиссии создано 9 млн рабочих мест, и общий уровень занятости в ЕС выше, чем когда-либо, бюджетный дефицит снижается, макроэкономическая ситуация улучшается, заявил председатель ЕК Жан-Клод Юнкер.

Вместе с тем, выступая во вторник в Брюсселе на посольской конференции перед главами зарубежных представительств ЕС, он указал на то, что "у Европы остаются слабости".

"Есть слабости, бороться с которыми было бы нелепо. Европа остается, хотя мы это игнорируем, самым небольшим континентом. Европа очень мала, самая маленькая из континентов. Тогда как мы по-прежнему считаем себя хозяевами мира", - сказал Ж.-К.Юнкер.

Он отметил, что европейцы продолжают "раздавать уроки налево и направо", так как считают себя движущей силой международной политики. По его мнению, это неверно, и Европе требуется больше скромности.

"Наша экономика не теряет скорость, но теряет свое значение. Мы представляем сегодня 23, 24, 25% глобального ВВП. Через несколько лет мы снизим этот показатель до 20%. И это скажется на нашем влиянии", - объяснил глава Еврокомиссии.

"Мы теряем в демографическом плане, - продолжил Ж.-К.Юнкер. - В начале 20 века 20% людей были европейцами, сегодня их меньше, и к концу века мы составим 4-5% мирового населения. Не будет ни одного государства-члена Европейского союза, чье население превысило бы 1%. Знают ли об этом европейцы? Они это игнорируют. Они могли бы это знать. Они не хотят знать, потому что это привело бы нас к скромности заявлений и действий, которые бы отличались от нашего сегодняшнего обычного поведения. Нас будет 4-5% от мирового населения в 10 млрд".

"Это слабости Европы, против которых мы ничего не сможем сделать, но можем заявить, что в составе 27 мы более сильны, чем каждый по отдельности", - подчеркнул председатель Европейской комиссии.

По его словам, сейчас не время для разделения на национальные единицы, настал час единства. "Без единства мы не будем больше ничего значить", - настаивал Ж.-К.Юнкер.

Он напомнил, что по этой причине Еврокомиссия опубликовала в марте нынешнего года для обсуждения общественностью союза "Белую книгу" с пятью сценариями развития ЕС после Brexit.

Глава Еврокомиссии обратил внимание на то, что сам полностью исключает такой сценарий, который сведет Европейский союз до категории зоны свободного торгового обмена.

"Призвание Европы не в этом. Она больше, чем просто экономика, больше чем единая валюта, больше чем внутренний рынок", - заявил Ж.-К.Юнкер.