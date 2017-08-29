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Дальнее зарубежье 29.08.2017 16:42

ЕС осуждает пуск Северной Кореей баллистической ракеты, поддерживает созыв чрезвычайного заседания СБ ООН - Могерини

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини во вторник в специальном заявлении заявила о своей поддержке Японии и японского народа перед лицом прямой угрозы, вызванной испытанием Северной Кореей баллистической ракеты над островом Хоккайдо.

"Эти действия представляют собой прямое нарушение международных обязательств КНДР, изложенных в нескольких резолюциях Совета Безопасности ООН, и являются серьезной угрозой международному миру и безопасности. Как подчеркивалось министрами иностранных дел ЕС в прошлом месяце, КНДР должна безотлагательно и безоговорочно соблюдать свои обязательства по всем соответствующим резолюциям Совета Безопасности ООН и воздерживаться от любых дальнейших провокационных действий, которые могли бы увеличить региональную и глобальную напряженность", - говорится в коммюнике главы европейской дипломатии, распространенном в Брюсселе.

Как отметила Ф.Могерини, КНДР "должна приступить к заслуживающему доверия и содержательному диалогу, чтобы разрядить напряженность и обеспечить шаги, направленные на достижение полной, поддающейся проверке и необратимой денуклеаризации Корейского полуострова и полное осуществление всех соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН".

"Европейский союз готов поддержать такой процесс при консультации с ключевыми партнерами", - заверила глава европейской дипломатии.

"Мы полностью поддерживаем призывы созвать сегодня чрезвычайное заседание Совета Безопасности ООН. Единство международного сообщества в решении этой проблемы имеет важное значение. Европейский союз рассмотрит дальнейший надлежащий ответ при тщательной консультации с ключевыми партнерами и в соответствии с обсуждениями Совета Безопасности ООН", - заявила Ф.Могерини.

Ранее сообщалось, что пущенная КНДР во вторник уторм баллистическая ракета пролетела около 2,7 тыс. км, в том числе над японской территорией. Генсек кабинета министров Японии Йосихидэ Суга сообщил, что ракета пролетела над мысом Эримо на Хоккайдо и упала в Тихий океан примерно в 1180 км от Эримо.

Пентагон подтвердил информацию, что запущенная КНДР ракета пролетела над Японией.

Совет Безопасности ООН во вторник соберется на экстренное заседание для обсуждения ситуации, связанной с этим запуском северокорейской баллистической ракеты.

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Тэги: ЕС, КНДР, РАКЕТА, МОГЕРИНИ


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