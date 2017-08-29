Президент Франции не видит альтернативы соглашению по иранской ядерной программе

Соглашение по ядерной программе Ирана не имеет альтернатив, заявил во вторник президент Франции Эмманюэль Макрон.

"(Соглашению - ИФ) нет никаких альтернатив", - сказал президент, выступая в Елисейском дворце.

"Я хочу подтвердить приверженность Франции соглашению по иранской ядерной программе", - отметил Э.Макрон.

Президент добавил, что выступает за "конструктивные и требовательные отношения с Ираном".