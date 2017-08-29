В Вашингтоне готовы рассматривать любые меры воздействия на Пхеньян - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация не отказывается от рассмотрения любых вариантов действий в отношении КНДР, говорится в заявлении, распространенном Белым домом во вторник после очередного ракетного испытания, предпринятого Пхеньяном.

"Угрозы и дестабилизирующие действия лишь увеличивают изоляцию северокорейского режима в регионе и среди всех стран мира. (США - ИФ) рассматривают все возможные меры", - приводятся в заявлении слова Д.Трампа.

"Мир получил громкий и ясный сигнал от Северной Кореи: этот режим указал на презрение к соседям, ко всем членам ООН, и на то, что (КНДР придерживается - ИФ) минимальных стандартов допустимого международного поведения", - отметил Д.Трамп.

Ранее сообщалось, что пущенная во вторник КНДР баллистическая ракета пролетела около 2,7 тыс. км, в том числе над японской территорией, достигнув при этом максимальной высоты 550 км. Генсек кабинета министров Японии Йосихидэ Суга сообщил, что ракета пролетела над мысом Эримо на Хоккайдо и упала в Тихий океан примерно в 1180 км от Эримо.

Пентагон подтвердил информацию, что запущенная КНДР ракета пролетела над Японией.

Совет Безопасности ООН во вторник соберется на экстренное заседание для обсуждения ситуации, связанной с этим запуском северокорейской баллистической ракеты.