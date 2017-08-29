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СНГ 29.08.2017 19:15

В Узбекистане хотят наказывать за незаконную трансплантацию органов 10 годами лишения свободы - законопроект

Законопроект, ужесточающий ответственность за незаконную трансплантацию и торговлю органами в Узбекистане, предполагает лишение свободы сроком до 10 лет, говорится в поправках к Уголовному кодексу республики, опубликованных во вторник на республиканском портале системы оценки воздействия актов законодательства (СОВАЗ) для общественного обсуждения.

Принуждение к изъятию или незаконное изъятие органов, тканей и клеток человека предлагается наказывать ограничением свободы от трех до пяти лет либо лишением свободы на аналогичные сроки. При отягчающих обстоятельствах виновных планируется лишать свободы на срок от пяти до восьми лет, а в случае смерти человека - от восьми до десяти лет.

В соответствии с вносимыми поправками, сделки по продаже или покупке органов человека повлекут ограничение свободы от трех до пяти лет либо лишение свободы на такой же срок. Совершение этого преступления повторно, или опасным рецидивистом, либо по предварительному сговору группой лиц будет грозить виновным лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

В настоящее время в УК Узбекистана действует статья "Изъятие органов или тканей человека", в том числе из корыстных побуждений, предусматривающая максимальный срок наказания в виде лишения свободы сроком на пять лет.

В соответствии с графиком разработчика документа - министерства здравоохранения, поправки в УК планируется в октябре направить на рассмотрение в кабинет министров. Закон может вступить в силу с 2018 года.

Минздрав также разместил на СОВАЗ проект закона "О трансплантации органов, тканей и (или) клеток человека", который впервые в Узбекистане будет регламентировать правовые отношения в данной сфере. В соответствии с проектом закона, трансплантация органов и тканей производится только в случае, если другие медицинские средства не могут гарантировать сохранение жизни больного либо восстановление его здоровья и функций.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, ОРГАНЫ, ТРАНСПЛАНТАЦИЯ, ЗАКОНОПРОЕКТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]