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Внешняя политика 29.08.2017 17:11

Глава МИД Азербайджана принял копии верительных грамот нового посла Таджикистана в Баку

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял во вторник новоназначенного посла Таджикистана в Баку Соли Рустама, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.

«Посол Соли Рустам вручил министру Эльмару Мамедъярову копии своих верительных грамот», - сказано в сообщении.

Посол подчеркнул, что Таджикистан заинтересован в развитии сотрудничества с Азербайджаном во всех сферах.

Министр пожелал С.Рустаму успехов в дипломатической деятельности.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТАДЖИКИСТАН, МИНИСТР, ПОСОЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]