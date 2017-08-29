Глава МИД Азербайджана принял копии верительных грамот нового посла Таджикистана в Баку

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял во вторник новоназначенного посла Таджикистана в Баку Соли Рустама, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.

«Посол Соли Рустам вручил министру Эльмару Мамедъярову копии своих верительных грамот», - сказано в сообщении.

Посол подчеркнул, что Таджикистан заинтересован в развитии сотрудничества с Азербайджаном во всех сферах.

Министр пожелал С.Рустаму успехов в дипломатической деятельности.

Р.Бабаев