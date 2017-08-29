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Дальнее зарубежье 29.08.2017 18:33

Пресс-секретарем президента Франции стал тележурналист Роже-Пети

Журналист Брюно Роже-Пети назначен пресс-секретарем президента Франции Эмманюэля Макрона, сообщили во вторник в Елисейском дворце.

"Брюно Роже-Пети назначен советником, пресс-секретарем президента Франции", - говорится в коммюнике канцелярии французского лидера.

В нем отмечается, что обязанности он начнет выполнять с 1 сентября.

До этого Б.Роже-Пети работал журналистом и корреспондентом ряда французских телеканалов.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, СЕКРЕТАРЬ, НАЗНАЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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