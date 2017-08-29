Пресс-секретарем президента Франции стал тележурналист Роже-Пети

Журналист Брюно Роже-Пети назначен пресс-секретарем президента Франции Эмманюэля Макрона, сообщили во вторник в Елисейском дворце.

"Брюно Роже-Пети назначен советником, пресс-секретарем президента Франции", - говорится в коммюнике канцелярии французского лидера.

В нем отмечается, что обязанности он начнет выполнять с 1 сентября.

До этого Б.Роже-Пети работал журналистом и корреспондентом ряда французских телеканалов.