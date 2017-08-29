Курс манат/доллар на 30 августа - 1,7010 AZN/$1

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 30 августа установил на уровне 1,7010 манат /$1 (29 августа - 1,7009 манат/$1), сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Н.Аббасова