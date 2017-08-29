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Социум 29.08.2017 17:24

Президент Алиев выделил 9,5 млн манатов на реконструкцию систем водоснабжения и канализации в Мингячевире

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился выделить 9,5 млн манатов на продолжение работ по реконструкции систем водоснабжения и канализации города Мингячевир.

Об этом говорится в сообщении на сайте главы государства.

Согласно распоряжению, средства будут выделены ОАО «Азерсу» из госбюджета 2017 года.

Н.Аббасова

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ИНФРАСТРУКТУРА, СРЕДСТВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]