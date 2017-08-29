На Украине задержали банду рэкетиров с выходом на политику

В украинском городе Николаеве задержаны пять участников организованной преступной группировки во главе с её лидером Титовым, известным в криминальной среде под кличкой "Мультик", сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко.

"Эти лица подозреваются в создании преступной организации, которая на протяжении 2008-2017 годах занималась угрозами убийством, лишением свободы людей, рэкетом, рейдерством, автоугонами, присвоением имущества и государственных средств", - написал Ю.Луценко на своей странице в соцсети Facebook во вторник.

По его словам, члены организованной преступной группировки установили контроль над деятельностью политических партий и влияние на принятие решений должностными лицами органов государственной власти и местного самоуправления.

Кроме того они "поддерживали стойкое иерархическое объединение в местах лишения свободы Николаевской области", сообщил генпрокурор.

На вопрос, о каких партиях речь, "Оппоблок или еще что-то", Ю.Луценко ответил: "Не только".

Бандиты были задержаны в результате совместной операции Генеральной прокуратуры Украины с Главным управлением СБУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.