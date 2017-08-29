На Украине задержали банду рэкетиров с выходом на политику

В украинском городе Николаеве задержаны пять участников организованной преступной группировки во главе с её лидером Титовым, известным в криминальной среде под кличкой "Мультик", сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко.
"Эти лица подозреваются в создании преступной организации, которая на протяжении 2008-2017 годах занималась угрозами убийством, лишением свободы людей, рэкетом, рейдерством, автоугонами, присвоением имущества и государственных средств", - написал Ю.Луценко на своей странице в соцсети Facebook во вторник.
По его словам, члены организованной преступной группировки установили контроль над деятельностью политических партий и влияние на принятие решений должностными лицами органов государственной власти и местного самоуправления.
Кроме того они "поддерживали стойкое иерархическое объединение в местах лишения свободы Николаевской области", сообщил генпрокурор.
На вопрос, о каких партиях речь, "Оппоблок или еще что-то", Ю.Луценко ответил: "Не только".
Бандиты были задержаны в результате совместной операции Генеральной прокуратуры Украины с Главным управлением СБУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.
МИД Азербайджана может включить в «черный список» по Нагорному Карабаху корреспондента «Amnesty Press»
Глава МИД Азербайджана принял копии верительных грамот нового посла Таджикистана в Баку
Армения за минувшие сутки нарушила режим прекращения огня 134 раза - Минобороны Азербайджана
СП Renault-Nissan и Dongfeng начнет сборку электромобилей в Китае
Цены на золото превысили $1320 за унцию впервые с ноября
Цены на нефть WTI перешли к снижению, Brent стабилизировалась у $51,8 за баррель
Президент Алиев поздравил азербайджанский народ с Гурбан-байрам
Президент Алиев выделил 9,5 млн манатов на реконструкцию систем водоснабжения и канализации в Мингячевире
Раскрыто убийство, совершенное несколько месяцев назад в Азербайджане - Генпрокуратура
Azeravtoyol получит 8,5 млн манатов на строительство автодорог в Астаринском районе
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на улучшение жилищно-бытовых условий жителей аварийных домов в Шамкире
Алиев выделил 3 млн. манатов на работы по благоустройству в Гедабекском районе Азербайджана
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
В РИКЦ в Баку состоялось собрание педагогов
20 сентября состоятся выборы Членов Правления Caspian European Club
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»