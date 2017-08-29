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Карабахский конфликт 29.08.2017 17:25

МИД Азербайджана может включить в «черный список» по Нагорному Карабаху корреспондента «Amnesty Press»

Корреспондент «Amnesty Press» Изабелла Розенгрин может быть включена в «черный список» МИД за незаконное посещение оккупированных территорий Азербайджана, заявил «Интерфакс-Азербайджан» пресс-секретарь азербайджанского внешнеполитического ведомства Хикмет Гаджиев.

«Визит корреспондента «Amnesty Press» Изабеллы Розенгрин на оккупированные Арменией территории Азербайджана является незаконным», - сказал Х.Гаджиев, выражая отношение к поездке представителя связанного с организацией «Amnesty International» медийного органа на оккупированные территории и опубликованный 15 августа материал об армяно-азербайджанском конфликте.

По его словам, в связи с указанным визитом в МИД Азербайджана не поступало никаких обращений.

«Данный визит является незаконным, а публикация И.Розенгрин – предвзятой и необъективной. Материал далек от объективности, так как в нем приводится позиция лишь одной из сторон конфликта, что говорит о том, что статья носит заказной характер», - подчеркнул Х.Гаджиев.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МИД, СПИСОК, МУЗЫКАНТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]