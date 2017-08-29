МИД Азербайджана может включить в «черный список» по Нагорному Карабаху корреспондента «Amnesty Press»

Корреспондент «Amnesty Press» Изабелла Розенгрин может быть включена в «черный список» МИД за незаконное посещение оккупированных территорий Азербайджана, заявил «Интерфакс-Азербайджан» пресс-секретарь азербайджанского внешнеполитического ведомства Хикмет Гаджиев.
«Визит корреспондента «Amnesty Press» Изабеллы Розенгрин на оккупированные Арменией территории Азербайджана является незаконным», - сказал Х.Гаджиев, выражая отношение к поездке представителя связанного с организацией «Amnesty International» медийного органа на оккупированные территории и опубликованный 15 августа материал об армяно-азербайджанском конфликте.
По его словам, в связи с указанным визитом в МИД Азербайджана не поступало никаких обращений.
«Данный визит является незаконным, а публикация И.Розенгрин – предвзятой и необъективной. Материал далек от объективности, так как в нем приводится позиция лишь одной из сторон конфликта, что говорит о том, что статья носит заказной характер», - подчеркнул Х.Гаджиев.
Р.Бабаев
СП Renault-Nissan и Dongfeng начнет сборку электромобилей в Китае
Цены на золото превысили $1320 за унцию впервые с ноября
Цены на нефть WTI перешли к снижению, Brent стабилизировалась у $51,8 за баррель
Президент Алиев поздравил азербайджанский народ с Гурбан-байрам
Президент Алиев выделил 9,5 млн манатов на реконструкцию систем водоснабжения и канализации в Мингячевире
Раскрыто убийство, совершенное несколько месяцев назад в Азербайджане - Генпрокуратура
Azeravtoyol получит 8,5 млн манатов на строительство автодорог в Астаринском районе
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на улучшение жилищно-бытовых условий жителей аварийных домов в Шамкире
Алиев выделил 3 млн. манатов на работы по благоустройству в Гедабекском районе Азербайджана
МАГАТЭ в этом году объявит 1-й тендер на закупку низкообогащенного урана для банка НОУ в Казахстане
В Тегеране призвали Вашингтон отказаться от мыслей об инспекциях на своих военных объектах
В Узбекистане хотят наказывать за незаконную трансплантацию органов 10 годами лишения свободы - законопроект
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
В РИКЦ в Баку состоялось собрание педагогов
20 сентября состоятся выборы Членов Правления Caspian European Club
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»