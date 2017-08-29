Азербайджан получил сертификат происхождения для экспорта сельхозпродукции в Катар

Азербайджанское ОАО "Заготовка и снабжение продовольственных товаров" получило сертификат происхождения для экспорта сельхозпродукции в Катар, говорится в сообщении Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

"Эта продукция включает в себя картофель, лук, свеклу, морковь, капусту, цветную капусту, огурцы, баклажаны, чеснок, лимон и помидоры", - говорится в сообщении.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 12 апреля 2016 года подписал распоряжение о создании ОАО "Заготовка и снабжение продовольственных товаров".

Основными целями создания общества являются: стимулирование производства и переработки продукции АПК, обеспечение развития сельхозпроизводителей, повышение качества продтоваров, обеспечение эффективного использования бюджетных средств, создание условий для улучшения социального благосостояния населения в регионах, осуществление централизованных закупок продтоваров на основе госзаказов.

А.Ахундов