Азербайджан получил сертификат происхождения для экспорта сельхозпродукции в Катар

Азербайджанское ОАО "Заготовка и снабжение продовольственных товаров" получило сертификат происхождения для экспорта сельхозпродукции в Катар, говорится в сообщении Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.
"Эта продукция включает в себя картофель, лук, свеклу, морковь, капусту, цветную капусту, огурцы, баклажаны, чеснок, лимон и помидоры", - говорится в сообщении.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 12 апреля 2016 года подписал распоряжение о создании ОАО "Заготовка и снабжение продовольственных товаров".
Основными целями создания общества являются: стимулирование производства и переработки продукции АПК, обеспечение развития сельхозпроизводителей, повышение качества продтоваров, обеспечение эффективного использования бюджетных средств, создание условий для улучшения социального благосостояния населения в регионах, осуществление централизованных закупок продтоваров на основе госзаказов.
А.Ахундов
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