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Социум 29.08.2017 17:33

Президент Алиев поздравил азербайджанский народ с Гурбан-байрам

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ с Гурбан-байрам.

«Азербайджанский народ всегда с заботой и преданностью относился к национально-духовным ценностям и традициям и, в том числе, с большим энтузиазмом отмечал Гурбан байрам. Поздравляю от всего сердца вас и проживающих в различных регионах мира соотечественников со святым Гурбан байрамом. Пусть этот праздник принесет вам крепкое здоровье, семейное счастье и успехи в делах», - отмечается в тексте поздравления И.Алиева, опубликованном на официальном сайте главы государства.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, ПРАЗДНИК, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]