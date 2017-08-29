Президент Алиев поздравил азербайджанский народ с Гурбан-байрам

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ с Гурбан-байрам.

«Азербайджанский народ всегда с заботой и преданностью относился к национально-духовным ценностям и традициям и, в том числе, с большим энтузиазмом отмечал Гурбан байрам. Поздравляю от всего сердца вас и проживающих в различных регионах мира соотечественников со святым Гурбан байрамом. Пусть этот праздник принесет вам крепкое здоровье, семейное счастье и успехи в делах», - отмечается в тексте поздравления И.Алиева, опубликованном на официальном сайте главы государства.

Р.Бабаев